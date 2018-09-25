〈北部〉《花蓮縣議員選舉 第二選區選情分析》鄉長與3鄉代 4搶2拚了

2018-09-25

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣議員選舉第二選區（新城鄉、秀林鄉區域議員）應選兩席議員，本屆由議長賴進坤、議員何禮臺同額參選，選情單純，下屆則有現任鄉長錢自立、現任鄉代會主席邱光明、鄉代鄭寶秀及鄉代游象蓁投入四搶二選戰，呈現鄉長與三名鄉代互爭席次局面。

現任議長賴進坤不再參選，議員何禮臺回鍋選新城鄉長，議員選舉均為新面孔，其中新城鄉長錢自立兩任屆滿轉戰，和鄉代會主席邱光明獲國民黨提名，現任鄉代鄭寶秀及游象蓁，則以無黨籍身份投入選戰。

錢自立在鄉長任內的政績普遍獲得鄉民認同，妻子吳慶梅今年也投入鄉代選舉，夫妻倆人並肩參選，外界看好選情；深耕基層的鄉代會主席邱光明，積極與國民黨提名鄉長參選人何禮臺等人盟，加上與地方企業關係良好，聲勢看漲。

唯一女性參選人鄭寶秀，丈夫陳連進曾任鄉代會主席，加上與議長賴進坤結為親家，兒子陳柏錩也投入鄉代選舉，基層實力雄厚，與多名鄉代、村長參選人結盟後，票源相對穩固。

綽號「大象」的鄉代游象蓁，曾當選十大傑出農村青年、佳林村長及花蓮區漁會總幹事，是發展花蓮賞鯨休閒漁業的幕後重要推手，任職鄉公所秘書期間，成功打造新城鄉為「曼波的故鄉」，擁有豐富行政經驗及政治人脈，實力不容小覷。