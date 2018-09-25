〈北部〉長浪來了… 宜縣災告系統報你知

2018-09-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中央建置的災防告警系統已下放各縣市消防局，宜蘭縣消防局啟動實測，透過手機訊息播送提醒遊客遠離危險海灘，消防局指出，未來若有颱風外圍環流、沿海出現長浪，會視情況推播疏散訊息，呼籲大家儘速離開高風險地區。

中央建置 下放地方消防局

災防告警系統為中央建置的設備，因應重大災害發生時，透過手機基地台播送警告訊息，去年系統建置完成後，陸續展開一年的測試，今年四月系統播送權限下放地方消防局使用。

宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘、東澳粉鳥林海邊，本月發生五起落海，共造成八人死亡，宜蘭縣消防局十四日在山竹颱風外圍環流影響之際，使用災告系統播送消息，告知內埤海灘、東澳粉鳥林的遊客，避開危險海域，成為這套系統下放地方後，宜縣首度投入實戰運用。

利用手機 推播疏散訊息

宜蘭縣消防局指出，災告系統主要針對危險地帶發放，氣象局發布颱風警報，或宜蘭沿海出現長浪，經縣府判定有疏散撤離必要，便會利用系統圈選範圍內基地台，推送警報通知。

告知颱風、溪水暴漲等

此外，今年七月底，礁溪鄉五峰旗風景區發生溯溪遊客被暴漲溪水沖走意外，為了防患未然，日後若有豪大雨導致溪水暴漲、土石流致災情形，災告系統也會投入運作。

消防局指出，依照災告系統設計，圈選發布範圍的基地台後，當地遊客手機便能接收疏散訊息，收到警報通知時，應聽從指示立即離開危險地帶防患未然。