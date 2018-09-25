〈北部〉狼尾草乾燥球 養菇後養牛

2018-09-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院農委會畜產試驗所（簡稱畜試所）成功研發狼尾草乾燥技術，切短後的狼尾草經捆網打包機，直接捆網為草球，整粒草球經熱風直接乾燥，不僅省工省時，並可取代木屑作為杏鮑菇的栽培介質，養完菇的廢菇包經調製後可做為仔牛飼料，創造菇農與酪農雙贏局面，此新研發正在中台灣農業博覽會展出。

畜試所指出，與農業試驗所共同開發以木質化狼尾草作為菇類栽培介質的研究，源自國內菇類產業蓬勃發展，每年產生的木屑廢菇包達二十二萬公噸亟待處理，因此替代木屑的菇類栽培介質開發相形重要。

畜試所選育的狼尾草台畜草二號為高莖粗桿型草種，遇天候不佳無法收穫時就逐漸木質化，狼尾草越長越老，沒有農民願意去收割，狼尾草幾乎變野草。農試所測試狼尾草可以養杏鮑菇，但缺少量化生產的狼尾草草粉，陷入研發瓶頸。

畜試所新竹分所指出，經研發技術突破，化腐朽為神奇，狼尾草粉成為取代木屑的最佳介質，養完菇的狼尾草廢菇包又開發為仔牛飼料，創造菇農與酪農共享牧草的循環經濟。

畜試所新竹分所強調，目前研發的狼尾草乾燥機組，雖是小型模組尚不足以應付大量生產的乾草，卻非常值得業界投入，養完菇後的狼尾草廢菇包，富含多醣體與菌體蛋白質，可加值應用於動物飼料添加物。電洽：（037）911693。