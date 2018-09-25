〈北部〉虛擬實境防救災設施 竹市獲前瞻1.3億

2018-09-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局提案「智慧減災效能服務、開發虛擬實境防救災訓練設施計畫」，爭取前瞻基礎建設的地方創新類智慧城鄉生活應用補助計畫，獲經濟部工業局核定補助，計畫總經費達一億三千兩百多萬元，未來新竹市消防教育訓練基地及消防博物館將應用目前最夯的VR、AR及MR （虛擬、擴充及混合實境）多媒體技術，建置虛擬實境防救災訓練設施等項目，將防救災訓練導入更創新、更多元化的境界。

推智慧城獲工業局核定

經濟部工業局在前瞻基礎建設的目標下，透過執行「智慧城鄉生活應用發展計畫」推動智慧城市應用服務，由新竹市消防局研擬竹市虛擬實境防救災訓練設施計畫，向經濟部工業局提出專案申請通過後，由經濟部工業局公開徵求國內應用服務提供者、軟硬體研發與內容開發等業者參與投入，經智慧城鄉辦公室審查委員評選最優之解題廠商得標，與新竹市消防局共同合作，推動智慧城市發展。

建置多媒體技術軟硬體

消防局長李世恭表示，新竹市消防教育訓練基地於二○○四年二月成立迄今，代訓人數已超過三萬人，除有十二組完善的救災訓練設施外，教官群都來自第一線具有豐富救災經驗的消防人員，透過教學相長模式，累積豐富教學經驗，本次獲得一點三億元補助，將可提升訓練品質與效率，對外也將持續辦理代訓課程，協助國內公司行號提升自我防護能力，確保於災害發生初期發揮自救功效。

市府要作消防弟兄後盾

市長林智堅表示，為增強新竹市防救災能量，提升打火弟兄救災安全，他上任來投入超過一點二億元經費採購消防車輛及裝備，新竹市消防人力也從二六二人增加到三○六人，提升消防救災戰力，新竹市的「公共安全與消防」指標去年全台排名第三，進步幅度全台第一，今年更獲第三名佳績，是對新竹市消防團隊維護公共安全的努力最好的肯定，市府一定會作消防弟兄最堅實的後盾，共同守護市民生活安全。

消防局表示，未來兩年內將善用本次補助經費，進行虛擬實境防救災訓練等多項創新設施研發，相信在豐富教學經驗且功能完善的基礎上，加入高科技創新元素，除了進一步提升新竹市消防教育訓練基地環境，也強化新竹市防救災效率。