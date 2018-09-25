〈北部〉紡織廠埋污水專管 民怨捨近求遠

2018-09-25

潤泰全球︰避開農作取水

〔記者許倬勛／楊梅報導〕紡織大廠潤泰全球過去有數次違規排放廢水的「前科」，今年三月配合政府灌排分離措施進行改善，將處理後的污水以專管排入楊梅區上湖里四湖溪支線，但廠方不走原先向經濟部水利署第二河川局申請的路線，改在附近住戶門前道路埋設管線，此舉引來居民質疑且擔心用水遭到污染；對此，業者表示，路權與埋管都經過公部門審核，一切合法。

居民抱怨，管線只要走上湖五路四一九巷口即可接到四湖溪支線，業者卻大費周章繞了一公里多，從三一六巷排放到同條溪流，沿線經過許多住家且無任何監測設備，由於部分居民迄今仍取用地下水，一旦發生污染勢必會危及健康，不解為何業者「捨近求遠」。

第二河川局指出，業者確實有申請專管從四一九巷到四湖溪支線河道，且依規定支付使用費，後來因何故改走楊梅區公所管轄道路就不得而知；公所則說，潤泰全球有依規定申請路權埋管且經審核通過。

業者表示，施工前曾委託工程顧問公司評估，發現四一九巷口的溪水位置仍有農作取水功能，加上該路口下方溪流還沒進行河川整治，無法明確劃設管線，且管線會穿過私有農田，為免後患及爭議，經公所同意申請路權後才決定改走三一六巷，過程無違法疑慮，應是溝通不良造成居民憂心，會再行溝通。