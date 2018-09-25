〈北部〉影城禁帶外食規定不一 民眾怨聲連連

2018-09-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園統領廣場經過改裝並引進威秀影城，全市八家影城滿足影迷需求，但影城業者禁帶外食的規定不一，也常讓民眾無所適從、投訴連連，甚至有影城連充氣鋁箔包洋芋片等零食都不能帶入。

全市八間電影院，其中，in89統領影城、民和大戲院及中源大戲院三家並未禁止消費者攜帶外食；美麗華台茂影城、八德廣豐新天地國賓影城、星橋影城、威尼斯影城及新開幕的統領廣場威秀影城五家業者，都有禁止攜帶外食的規定。

市府法務局指出，今年至八月底，民眾對電影院提出的消費爭議共有八件，光是禁帶外食就占了五件，其餘則是購票及服務品質等；有市民投訴，和朋友買了充氣鋁箔包零食想邊看電影邊吃，卻被影城人員以開封或食用時會有聲音影響他人而禁止攜入。

也有市民申訴買了薯條想帶入，卻被工作人員以氣味濃郁擋了下來，但民眾認為影城內販售的熱狗堡等餐點，同屬味道濃郁的食物卻沒被禁止，影城禁帶此類外食的規定不合理，純粹只是想賣自家食品，因此向消保官投訴。

消保官：業者確實有權拒絕

法務局消費者保護室主任邱玉霞表示，電影院業者如在售票處及入場明顯處，設立公告列舉「炸雞、漢堡、滷味」等禁帶外食項目，有權拒絕強行攜帶食物進入的民眾，若民眾對於影城禁止攜帶的外食有爭議可提出申訴，透過主管機關進行檢視並溝通，要求業者加強公告與調整內容。

此外，民眾若因不接受禁帶外食的規定而要求全額退費，影城也不得拒絕及收取手續費，違反者可依「消費者保護法」提出申訴調解。