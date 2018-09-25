〈中部〉《大里立仁橋到立善橋間》自行車道未完工 民擅闖烤肉

2018-09-25

〔記者陳建志／台中報導〕市府觀光旅遊局為串聯太平頭汴坑溪自行車道，斥資千萬在大里立仁橋到立善橋間闢設堤頂自行車道，整起工程預計十月完工，沒想到近日中秋連假，許多民眾闖入未完工的自行車道上烤肉，不但留下滿地垃圾、酒瓶，甚至在車道、花台上生火留下燒焦痕跡，附近民眾大罵沒公德心，讓美麗的車道變成垃圾道；觀旅局強調，自行車道上禁止烤肉，待正式完工驗收後，將會立牌告示。

烤肉後垃圾棄置車道上

大里區頭汴坑溪在立仁橋到立善橋間左岸約八百公尺的堤頂，多年來每逢中秋，就成為民眾烤肉聚會的場所，今年中秋節有三天連假，每晚都吸引許多民眾來烤肉；不過，昨天上午民眾經過這裡，發現還在施工的自行車道上被丟滿烤肉後的垃圾、酒瓶、仙女棒。

成垃圾步道 民批沒公德心

住在附近的林姓民眾表示，美麗的自行車道變成垃圾步道，實在太沒公德心。

斥資千萬打造 10月將完工

觀旅局觀光工程科科長葉慶隆表示，為了串聯頭汴坑溪在立仁橋上游的自行車道，市府斥資一千萬在立仁橋到立善橋間鋪設自行車道，並一併改善已破損的花台、增設護欄，整起工程預計十月完工，並在年底前完成驗收，包商表示已在自行車道工區兩端設置路障禁止進入，但民眾還是跨越花台進入工區烤肉，將會請包商趕緊將垃圾清除。

葉慶隆並說，該處闢設為自行車道後，原則上將禁止民眾在這裡烤肉、生火，將和當地里長溝通，除非有一套完善的清潔維護方式，未來才會考慮在中秋節時開放烤肉。