〈中部〉台中港特定區北側 居民反對重劃

2018-09-25

〔記者歐素美／台中報導〕市府辦理「台中港特定區市鎮中心北側部分住宅區變更為產業專用區」，地主表示，早期農地重劃已被剝一次皮，現在又要被剝第二次；還有居民擔心重劃要拆屋，昨中秋節聚集在清水區文口壇抗議，「誓死反對重劃」。都發局表示，目前只是進行重劃意願調查，將視地主意願調整方案，再送都委會討論，以兼顧私有地主權益及雙港副都心發展。

曾農地重劃 現又重劃再負擔公設

數十位清水區中社路居民或地主，昨在清水區文口壇拉布條抗議，高喊「拒絕拆屋重劃」。居民表示，民國五十七年「清梧農地重劃」，地主已被徵收十五％的土地做為溝渠、農路等使用，現在要變更為產業專區，地主要再負擔四十二．二六％的公設用地，形同被剝兩次皮。

不滿住宅區變產業專區 誓死反對

最令地主不滿的是，重劃區內高達八十一％為公有地，重劃內容卻硬是將居民目前居住的住宅區劃為產業專區，農地變更為住宅區，質疑市府是「假重劃，真搶地」，逼迫住戶拆屋搬遷，誓死反對到底，要求保持原狀。

都發局：將視地主意見調整方案

都發局表示，台中港特定區市鎮中心北側部分住宅區變更為產業專用區案，面積約六十餘公頃，主因該地區住宅使用供過於求，致許多土地未開闢，甚至貨櫃混用，土地使用效率偏低。因區內國有土地高達八十％以上，混雜少許私有地，才有意將住宅區檢討變更為低污染產業專用區，帶動雙港區位產業發展潛力及周邊地區整體發展。

都發局強調，目前只是調查地主重劃意願，將視地主意見調整方案，再送都委會討論。市府將在兼顧私有地主權益的前提下，廣徵意見，提送都市計畫委員會小組審議參考，共同為雙港副都心增添未來更大的發展空間。