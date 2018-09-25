〈中部〉準公托簽約 彰化40家全國第一

2018-09-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院推動「準公共化幼托」方案，三歲到五歲幼兒就讀時，家長每月繳費不超過四千五百元，第三名以上子女可再減一千元，低收入及中低收入戶家庭子女則免費，全台已有二百家通過教育部審核簽約成準公共幼兒園，而彰化縣就占四十家，可受托五○五二名幼兒，簽約家數和受托人數為全國最多。

今年八月一日上路的「準公共化幼托」方案分為二部份，第一是由衛福部執行○到二歲幼兒托嬰補助，第二是由教育部執行三歲到五歲就讀幼兒園補助，在這二部份中，托嬰中心和居家托育人員，以及立案私立幼兒園均要與各縣市社會處、教育處完成簽約，納入「準公共化」審核機制。

彰化縣教育處幼兒教育科長黃敏宜說，家長把三歲到五歲的小朋友送托到符合要件的私立幼兒園，可享有低廉學費，在準公共幼兒園工作的教保員薪資也獲保障，業者申請第一年，準公共幼兒園教師及教保員每月薪資至少二萬九千元，第三年提高到三萬二千元，政策改善教保員低薪問題，讓教保員倍加用心教學，對家長、幼兒都是福音。

可受托五千多名幼兒

全縣四十家準公共私立幼兒園，可受托五○五二名幼兒，其中，北彰化地區有十八家、南彰化地廿二家，又以彰化市八家最多，其次是員林市六家，仍有芬園、線西、埔鹽、埤頭、溪州、大城、竹塘、田中、社頭和二水共十鄉鎮尚無私幼加入準公共化之列。

不過，縣府民政處統計，彰化縣到今年八月底止，三歲到五歲的幼兒共三萬一千八百八十三人，全縣二百四十家私立幼兒園約六分之一共四十家成為準公共幼兒園，可受托人數僅占該年齡層幼兒總數約十六％。

將成立19家非營利幼兒園

對此，縣府教育處指出，除了現有各小學附設幼兒園和鄉鎮市公所設立公立幼兒園之外，明年之前，全縣共將有十九家非營利幼兒園產生，公立平均月費約四千多元到六千元不等，非營利約三千五百元，準公共幼兒園月繳不超過四千五百元，CP值也高，而除了這些之外，部分家長會希望讓小朋友上雙語教學的幼兒園，這類幼兒園就能滿足不同家庭的教養需求。