〈中部〉139線車禍頻傳 兩天取締超速40件

2018-09-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕連接南投、彰化兩地的一三九線，近期頻傳死亡車禍或重大事故，甚至中秋連假首日，位在南投縣消防局前的路段，還發生貨車連環撞，造成五人受傷，事後南投警方加強超速取締，短短兩天就取締超過四十件，今（廿五）起還會天天執行兩梯次；南投縣政府則將針對易肇事的長下坡做總體檢，研議設置緩坡道或降坡，盼減少事故發生。

易肇事長下坡擬設緩坡道或降坡

縣府工務處表示，車禍頻傳的長下坡路段，將請廠商做道路總體檢，會就坡道斜度研議設置緩坡道，或是降坡工程改善路況，短期則會透過道安會報，研議設置道路警示牌，提醒用路人小心。

有關外界建議設置跳動路面來減緩車速，但以近期的大車事故來說，跳動路面根本檔不住失控衝撞，有關駕駛行為與車況是否符合規範，恐是另一個要關注的重點。

今起每天兩次加強取締

警方表示，該路段為長下坡，沿途設有移動式測速照相，平時就有安排勤務，惟近期車禍頻傳，加上連假首日還有貨車事故，因此隔天就加強取締，交通違規共計卅件，其中超速就佔廿件，其餘為未繫安全帶等一般違規，昨持續取締，超速也逾廿件，從今天起，每天上、下午也會加派警力取締。

警方也說，近期車禍肇因都與載貨超重、煞車失靈有關，呼籲用路人應遵守規範，做好車輛維護，並依照該路段限速四十公里行駛，而除了超速取締，也將會同監理站做車輛檢查與超載取締，以維交通安全。

另外，由於一三九線事故頻傳，就連彰化市、花壇鄉兩公所還為此聯合舉辦路祭，只是路祭後沒多久，南投路段仍是車禍頻傳，因而引發南投是否也要跟進舉辦路祭？民俗專家廖大乙則認為，路祭都辦過了，再辦恐增加民眾恐慌，不如加強道路警示與道安設施，反而比較實際。