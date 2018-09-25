〈中部〉民宅大火 波及天理教嘉義東門教會

2018-09-25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市公明路「天理教嘉義東門教會」是目前全台僅存一座保存完整木造日式格局的教會建築物，已有八十餘年歷史，昨天近午時，教會周邊木造民宅突然起火，火勢波及教會東側部分屋簷和木造結構等，所幸未延燒至神殿主體，火勢很快撲滅，但過程中一名黃姓消防員架梯時，因木地板濕滑從二公尺高墜地摔斷門牙，陳姓民宅屋主受到輕微嗆傷及摔傷送醫，起火原因調查中。

80餘年老建築 五分之一受損

東門教會會長林永珍說，東門教會在當地宣教至今一○二年，教會建物歷史八十餘年，這次大火波及教會東側部分屋簷及木造建築、地板塌塌米等，燒毀面積約占教會總面積五分之一，該處為平日準備祭祀飯菜處所，所幸火勢未延燒至神殿主體，事發時沒有教友聚會，確切災情待後續瞭解。

東門教會庭院的鳥居、教徽造景設計、大門、外觀格式、內部格局保留「真柱」（日本建築獨有的精神之柱）、工法等一應俱全，二○一五年嘉市文化局列入「嘉義故事屋」對外開放參觀，二○一六年歡慶開教百周年慶，見證台日宗教交流。

嘉市文化局長林青萍說，東門教會屬私人產權，並沒有指定或登錄為文化資產，經與教會討論後，將爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」經費，協助災後整修。