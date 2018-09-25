〈中部〉助山上居民就醫 華南社區國小募醫療車

2018-09-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「讓山上的病人有條容易就醫的路」九年前古坑華南國小校長陳清圳不捨山上長輩就醫不便，奔走設置醫療站並募集一輛二手就醫專車，該輛專車老舊，為讓長輩能安全就醫，華南國小及華南社區發起就醫專車募集活動，陳清圳率先捐出十八萬元星雲教育獎獎金響應。

華南沒有公車，最近的公車站牌離聚落走路要一個多小時，家裡沒交通工具的長輩，採買、就醫都要從山上走路到公車站牌處搭車，甚至有長輩為了省錢，生病時都先忍著，等隔壁鄰居也生病，再一起共乘一輛計程車下山看醫生。

9年前校長力闢醫療站

不捨七、八十歲長輩，為了就醫翻山越嶺下山，回家時又要拖著疲憊身軀走一小時，陳清圳四處奔波請命，並募集社會資源，成功把華南國小旁閒置十多年的衛生室改為醫療站，斗南開業醫師賴成宏每週二下午、週四上午帶著護士、藥師到醫療站看診。

陳清圳表示，開診初期由他與一位社區家長蔡耀仁輪流載送長輩到醫療站看診，後來幸運獲贈一部二手車當就醫專車，並向縣府申請一位三個月短期多元人力當司機，醫療站順利撐過三個月，之後學校募集經費、義賣咖啡，支付專車、司機費用至今，就醫的路變容易，醫療站服務擴大到嘉義縣，每次就診人數從十人增加到二、三十人，賴醫師都耐心、細心看完才離開。