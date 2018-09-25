〈中部〉好美里防風林 淹成水漾森林

2018-09-25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日前八二三水災重創嘉義縣，迄今布袋鎮好美里自然保護區保安防風林部分區域仍泡在水裡，但卻意外造就沿海「水漾森林」美景，鎮長陳鳳梅希望主管機關嘉義林管處進一步規劃成觀光景點，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能也表示，只要對沿海觀光有幫助，雲管處全力當後盾。

嘉義林管處副處長李定忠說，好美里保安林非平整地面，部分地勢低窪易積水，雖然林地通往大排有水閘門可排水，但因林地地勢低，排出量有限，八二三水災後，仍有部分地區積水未退。

地方推觀光 林管處支持

李定忠說，好美里保安林為編號第一九二零號飛砂防止保安林，將以公益目的優先恢復造林，但如因地勢低窪確實無法恢復造林，則可考慮以濕地型態經營，適當規劃步道，讓民眾親近了解保安林功能、環境生態、生物多樣性等環境教育。

陳鳳梅表示，好美里3D彩繪村熱潮漸消退，沿海如可增加「水漾森林」景點，可與3D彩繪村、好美里海灘連成一氣，有助推動沿海觀光業，希望嘉義林管處在不影響保安林功能原則下，可低密度開發該區成為新景點。

徐振能說，位在南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」屬中海拔山區，山路崎嶇難走，嘉義沿海布袋鎮好美里海邊「水漾森林」方便遊客就近欣賞，值得加以開發，雲管處願助一臂之力。