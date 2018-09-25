〈中部〉曾文水庫水漫兩公園 漂浮物惡臭

2018-09-25

〔記者曾迺強／大埔報導〕經濟部水利署今年將曾文水庫滿水位標高從二百廿七公尺調整至二百卅公尺，日前八二三致災性豪雨後，曾文水庫迄今維持滿水位，因庫區淹沒範圍擴大，緊鄰庫區的大埔鄉湖濱公園及情人公園有三分之二面積成了一片綠色汪洋猶如「水漾森林」，不過各種漂浮物充斥公園並散發惡臭，甚至危及管筏航行安全，水利署南區水資源局已督促包商在十月十日前完成清理。

草坪、露營區 如水漾森林

大埔鄉長黃國明說，曾文水庫往年夏季雨量多，水庫高水位時，湖水會淹沒水庫西北側湖濱公園六角亭，通常維持數天至一週，這次水漫湖濱公園中間區域的觀星草坪、露營區，與周遭一片綠蔭及倒影相映成趣猶如「水漾森林」，也是水庫完工四十五年來首見。

漂浮物恐危及採筍管筏

當地反映，毗鄰曾文水庫的湖濱、情人公園因淹沒區的樹枝、垃圾等漂浮物，經日曬、發酵產生臭味，讓遊客頗有怨言，且目前為竹筍採收期，農民駕駛管筏在庫區行駛搬運，萬一漂浮物漂到庫區被管筏馬達葉片捲入，可能導致翻船，危及農民安全。

曾文水庫昨天水位標高二百廿九．○一公尺，有效蓄水量四億九千多萬噸，蓄水率百分之九十六．三五。

限包商10月10日前清完

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫經施作大壩不透水心層提升庫容工程，增加五千五百萬噸有效蓄水量，為兼顧今年農業二期作、明年一期作供水，目前水位標高控制在接近二百卅公尺，依最近供應二期作的每日出水量四百萬噸，預估水位在十月十日前能降至二百廿七公尺以下，已督促包商在十月十日前完成漂浮物清理。

大埔釣具業者李文科說，曾文水庫接近滿水位後吸引魚群覓食，以大頭鰱、武昌魚為主，連日來釣況頗佳。