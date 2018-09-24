〈南部〉大灣交流道南下出口 擬增右轉匝道

2018-09-24

〔記者萬于甄／台南報導〕中秋連續假期第二天，許多民眾趁好天氣外出遊玩，但就怕遇上大塞車，代理市長李孟諺昨前往南門路與府前路口及大灣交流道視察，了解易壅塞路段實際情況。其中，為紓解大灣交流道南下出口車潮，市府將研擬增設右轉匝道，讓未來進入市區車流能更加順暢。

李孟諺表示，中秋連假預期會有許多返鄉及外出遊玩的人潮、車潮，感謝市警局、交通局人員犧牲假期，協助指揮交通。尤其永康又有兩個重要的交流道需要疏導，無疑增加警方在勤務上的負擔，除表達謝意，也提醒員警執勤時要適時補充水分。

紓解車潮 減少受紅綠燈影響

李孟諺提到，大灣交流道南下出口車潮在通往台南市區時，多半會受到路口紅綠燈影響，進而壅塞回堵，後續會請交通局評估，研擬增設右轉專用匝道，比照仁德交流道的方式，減少出口車輛受到紅綠燈影響。

大灣交流道全線在二○一六年通車，分散永康、台南交流道之交通負荷，主要希望紓解市區道路的交通壅塞情況，如今轉往市區的車流又受到紅綠燈影響，李孟諺指示，若專用匝道可行性評估通過，即會辦理都市變更計畫及用地取得，讓未來通往市區的車流更順暢。

南市警局指出，中秋連假期間全市規劃一百八十處交通崗，動員一千四百廿位員警、義交協助指揮交通。此外，警方也隨時監看高速公路沿線監錄系統，機動性調整勤務，掌握各類路況處理，減少車潮堵塞情況。