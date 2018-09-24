〈南部〉《台南》串連車站景點 市區觀巴10月下旬上路

2018-09-24

〔記者劉婉君／台南報導〕為了改善市區假日車流量大、停車位難求的問題，代理市長李孟諺表示，市府將於十月下旬推出「市區觀光巡迴巴士」，串連火車站與市區多個觀光景點，鼓勵遊客與民眾使用大眾運輸系統進入市區。另外，除了行政院前膽基礎建設計畫已核定的四座新停車場外，市府也將爭取另外三座地下停車場。

全程9公里 至年底免費搭乘

市區目前已有「台灣好行」八八、九九兩條觀光巴士路線及雙層觀光巴士，交通局公共運輸處長呂獎慧表示，「台灣好行」觀光巴士行駛的路線較長，雙層觀光巴士則主打有專人城市導覽，而預計十月推出的市區觀光巡迴巴士，則以市區重要景點為主，路線較短，包括台南公園、火車站、湯德章公園、府前路、西門路、海安路等，主要集中在中西區與北區，全程九公里，約二十分鐘一班，單趟車程約四十分鐘，可提供民眾不同的選擇。十月上路後，至年底將供民眾免費搭乘體驗，養成使用大眾運輸系統的習慣，明年起則爭取納入台灣好行的新路線，比照市區公車標準收費，也會推出一日票。

李孟諺昨天視察中秋連假南市交通狀況，慰問執勤員警辛勞時指出，為了紓解假日市區的車流量，市區觀光巡迴巴士將連結火車站與海安路地下停車場及台南轉運站，遊客可以將車輛停在停車場，或是搭乘高鐵、台鐵到台南火車站後，轉乘市區觀光巡迴巴士或T-Bike，遊覽市區各觀光景點。

市區4停車場 明年第3季起完成

另外，因應民眾的停車需求，李孟諺指出，目前已有四座立體停車場獲得行政院前瞻基礎建設計畫核定通過，總經費十六．六億元，包括中西區體三地下停車場、南區水萍塭公園地下停車場、東區文化中心停E五立體停車場及西門健康停二二立體停車場，均位於中西區、東區及南區等人口密集且停車供需失衡、需求迫切的區域，預計明年第三季起就會陸續完成，提供一二五二席汽車格位、四二七席機車格位。此外，已設計的赤崁園區成功國小地下停車場也將爭取中央補助，同時評估運用台南監理站及成功大學光復校區操場規劃地下停車場的可行性中。