〈南部〉前鎮現群聚感染 高雄第九例本土登革熱確診

2018-09-24

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市前鎮昨天新增第九例本土登革熱病例，是名卅多歲女性，為衛生單位日前對第八例擴大疫調採血時發現的病例，兩病例居住地距離僅六十公尺，繼旗津、三民區後，前鎮崗山仔地區也出現群聚感染。

中秋連假，民眾戶外賞月或烤肉活動要做好防蚊保護措施，穿著淺色長袖衣褲、噴灑防蚊液，避免被蚊叮咬。

30多歲婦 第8例疫調採血發現

第九例本土登革熱病例是前鎮區瑞興里卅多歲女性，她於十八日出現發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐等症狀，當日至住家附近診所就診後返家休養。

廿日衛生單位對前鎮區第八例病例擴大社區疫調採血時，發現此病例的血液有病毒反應，隔天再次親訪病例，發現她的皮膚有典型登革熱紅疹症狀，病患坦承近期陸續有症狀且出現血尿，防疫人員隨即安排她住院治療，昨由疾管署確診本土登革熱（IgM陽性、IgG陰性、PCR陽性，血清型為第二型病毒）。

此病例住院治療後已退燒，紅疹及血尿症狀也改善，她無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，每週固定帶小孩至前鎮區醫院復健及國小上學。

該地區日前已地毯式孳生源清除，前天再次對病例居住地擴大孳生源檢查暨噴藥作業（見上圖，衛生局提供）六百一十六戶、清除積水容器七十五個，其中發現廿個已孳生病媒蚊幼蟲。