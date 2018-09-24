〈南部〉沒為高雄流過汗就批評 花媽：遺憾

2018-09-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情加溫，總統府秘書長陳菊展開為民進黨高雄市長參選人陳其邁的輔選行程，她強調，在高雄執政的每一階段，都可接受檢驗，她反問：「高雄有又老又窮嗎？」

對此，國民黨高雄市長參選人韓國瑜回擊說，既然前市長來幫陳其邁輔選了，那是否也請前前市長（指謝長廷）從日本返台，來為高雄表達一下意見呢？

陳菊前天參加高雄港大港橋開工典禮，致詞時說：「不曾在高雄這塊土地上流過一滴汗的人、從來沒為高雄努力的人，可以為了選舉，公然批評高雄又老又醜又窮，唱衰高雄，我非常非常的遺憾。」

雖然陳菊未指名道姓，但韓國瑜講過高雄又老又窮，陳菊講的是誰，不言而喻。

拜託灣仔內鄉親 「牽一下」陳其邁

陳菊昨天由陳其邁、高雄市代理市長許立明、議長康裕成等人陪同，前往三民區灣仔內的信仰中心朝天宮參拜。陳菊在廟前向鄉親喊話，拜託灣仔內鄉親用疼惜她的心，幫民進黨栽培廿年的陳其邁「牽一下」、「推一下」，支持陳其邁高票當選，議會過半。

陳菊也提到，前陣子下大雨，高雄市民難免受苦，市府團隊與中央要更認真打拚。此外，寶珠溝治水工程進度，受到大雨影響，希望在今年底前能完成。

陳菊說，今年選舉的氣氛，與她前三次選舉不一樣，現在進入網路時代，每個人都有網路社群，表達自己的意見，「不管真假一直傳播，這是前所未有的挑戰」。

陳菊強調，現在是個混亂的時代，有理說不清，但她相信會有是非公道，她在高雄執政的每一階段，都可接受檢驗，她更反問說：「高雄有又老又窮嗎？」

陳菊詢問在場人士「高雄這些年有改變嗎？有進步嗎？」她說，華邦電南科高雄廠將於十月三日動土，要投資三三五○億元，蘋果供應鏈台郡科技也投資一○五億元，進駐和發產業園區。

陳菊稱讚陳其邁，十多年前擔任代理市長時，推倒高雄港十三號碼頭圍牆，讓高雄市民看到港灣美景與未來發展。陳菊話鋒一轉，批評有人「連高雄哪條道路都不清楚、隨便罵兩句，還要發展賭場，說這裡適合殯儀館」。