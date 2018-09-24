〈南部〉公益社團集資百萬 贈馬偕「長頸鹿」保溫箱

2018-09-24

〔記者陳賢義／台東報導〕「You give,I give」公益社團團員送愛，合力購買一台長頸鹿保溫箱贈送給台東馬偕醫院，一起守護台東的早產兒，東馬早產兒團隊興奮不已，小兒科主任游昌憲感謝；東馬表示，每台造價百萬的「長頸鹿（Giraffe Incubator）」，是可以直接在加護病房裡變身成手術台的多功能保溫箱，猶如變形金鋼般，可進行床位升降、旋轉、傾斜，便於為病童進行護理工作，高高的床蓋就像是長頸鹿的頭。

台東去年早產兒逾2成

發起愛心捐贈的張姓女團員說，四月初一篇關於全台四大兒童醫院所面臨問題報導，提到美國兒童醫院裡，新生兒加護病房每床都是「長頸鹿」，得知東馬需要多功能保溫箱，進而募集社團力量購買。東馬是台東地區婦兒科的後送醫院，去年共接生二七八名新生兒，其中有六十三位早產兒，比例達百分之廿二．六，且其中有十一名屬極低體重早產兒。

可當手術台在病房開刀

「長頸鹿」不僅可以有效測量體重，調節溫度和濕度，且可直接在加護病房替孩子進行手術，不必往返移動，更能爭取治療時間，在國內新生兒病房非常少有，台北馬偕也只有三台，算是保溫箱法拉利等級。東馬新生兒病房護理長吳家慧表示，當早產兒在初期體重、體溫都控制的好，治療成效自然就好。

「You give,I give」是網路社團，團員有醫師、老師、上班族、中小企業主，在正職之餘投入公益。不過，馬偕表示，不清楚這次集資捐贈的人數。