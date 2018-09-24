〈台北都會〉柯：取消徵兵喊台獨不負責

2018-09-24

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩多次為時代力量議員參選人站台，但太陽花學運領袖林飛帆日前批評，指柯的兩岸論述可能轉變成中國滲透台灣的潛在缺口。柯昨回應，兩岸本來就是互相攻防，且台灣是多元的社會，每個人可發表自己想法；但他又說，不能用務虛或欺騙的手段來處理困難，不可一邊取消徵兵制、降低國防經費，然後喊台獨，這是不負責任，國家在政策與目標上不可以互相矛盾。

柯文哲昨談到林飛帆投書時表示，每個人可以發表自己想法，他會聽一聽並尊重，這也是台灣社會制度優於中國的地方。他也說，他用較務實、對話態度；有時國家還是要面臨實際的問題，該怎麼做就怎麼做，在政策與目標上不可以互相矛盾。

對於幕僚黃瀞瑩仍幫時力參選人助選，柯文哲與時代力量關係令外界霧煞煞。柯表示，「你的一百件主張，我也不見得要百分之百認同，有時候支持九十件，十件我不太贊同」，不管怎樣，統計分析看起來很清楚，支持時代力量的人有超過七十％是支持柯文哲，兩者本來就有很高的重疊性。

不過，民進黨市長參選人姚文智昨稱讚林飛帆說得很好，並指柯文哲在世大運時踏入「兩岸一家親」及「一個中國」的陷阱，中國先從「九二共識」到「一中各表」，後把「各表」去掉變成「兩岸一家親」，我們不斷提醒中國一切是為完成統一大夢，林的論述提醒民眾須正視此事。姚強調，當首都市長輕易向「兩岸一家親」靠攏，便應拒絕這樣的市長。