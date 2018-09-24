〈台北都會〉中秋節河濱公園烤肉 未來全面禁止

2018-09-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年中秋節，台北市政府罕見未如往年一樣，提前發布開放河濱公園烤肉區訊息，原來是今年市府為了響應環保政策，但又礙於直接取消烤肉區恐挨批擾民，因此決定以「不宣傳、不告知、不推廣」的「三不」作法來因應，盼可藉此減少民眾到河濱烤肉，未來將全面禁止河濱公園烤肉。

響應環保 又怕惹民怨

水利處受訪時證實，水利處內部基於環保、生態意識抬頭，今年先以不主動宣傳河濱烤肉區，未來應會陸續減少常駐及中秋加開的河濱烤肉區，最後就是全面禁止河濱烤肉。水利處坦言，如果直接禁止、開罰烤肉民眾恐激起民怨，因此採取慢慢勸導的方式，至少要推動數年才會達標。

慢慢推動 烤肉成絕響

水利處說，其實過去河濱公園本來就不得烤肉，約是在十年前市府為了讓大家有個優質的環境邊賞月跟烤肉，才順應民意開放河濱烤肉。但中秋期間，光是清理烤肉人潮所遺留下來的垃圾、勸導民眾不要在非指定區域烤肉就須加派更多人手，導致同仁反而都沒有機會趁中秋期間跟家人過節。

而依法民眾已不能在馬路、公園及廣場烤肉，未來若河濱公園也禁止烤肉，是否只剩下住家及露營區等場所可以烤，公共區域烤肉將成絕響，水利處說「理論上是這樣」。

北市平時開放七處河濱公園指定區域，提供民眾烤肉，因應中秋連假，增加開放彩虹、觀山、美堤、大佳、圓山等十二處河濱公園指定區域，共計十九處，開放至今天晚間十二點。若民眾於非開放區域烤肉，經巡查員勸阻不改善者，可處兩千四百元以上罰鍰。