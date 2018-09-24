〈台北都會〉「吳音寧備詢條款」 25日討論

2018-09-24

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕到議會備詢，柯市府為此大動作修法，增列「吳音寧備詢條款」，不來就罰錢，預計廿五日將修正草案送進市政會議討論。市長柯文哲昨受訪強調制度應該長治久安，不是為一個人而設，但也說遇到耍賴的人能怎麼辦，暗批吳音寧耍賴不到議會備詢。

吳音寧：遵循法規體制

對此，吳音寧昨天受訪僅說，目前還不清楚修訂條文的內容跟狀況，不過她一直以來的態度就是遵循法規體制。

修正草案 不來議會就罰錢

吳音寧去年六月上任以來，因連續休市、處理殘貨等議題，多次在議場備詢時遭議員輪番砲轟，今年七月她搬出「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，指總經理可不備詢，從此不再進議場，僅到委員會工作報告，即使議長吳碧珠下令，吳音寧仍不為所動，讓柯文哲多次在鏡頭前高聲抱怨「她不來都是我在挨罵」。

近日傳出柯有意修改該自治條例，增列「吳音寧備詢條款」，財政局長陳志銘廿二日受訪表示，經與法務局研議，未來只要是市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，契約中要載明，議會邀請總經理或董事長應列席報告並備詢，違者可依違約開罰，修正案預計廿五日送市政會議討論。

柯文哲昨天出席活動前受訪解釋，當時是誰（指民進黨）把前北農總經理韓國瑜弄進議會，一旦變成慣例，不能說這個要那個不要，所以講清楚也好，而且政治本來就應該要一視同仁。

但外界質疑為了一個人修法未免矯枉過正，難道沒有其他溝通管道嗎？柯竟回「不然有更好建議嗎？」「遇到耍賴的人能怎麼辦？」他認為制度不是為了一個人而設，應該要長治久安，如果以前大家沒有講好，就重新定規則。