〈台北都會〉蔬菜公會連休3天 今供貨量減少

2018-09-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天是中秋節，烤肉用肉品、蔬菜類的需求大增。但台北農產運銷公司因為今年初連休三天，被質疑導致菜價上漲，台北市政府要求今年中秋節只能休兩天，但台北蔬菜同業公會堅持維持休三天。對此，北農公司為避免發生今年初「供菜過多卻銷不出去」的窘境，一個月前就如臨大敵，已先告知供應商今天應會減少供貨量，同時也與承銷人協商，盼承銷人還是可以停休上班。

菜價微漲 烤肉食材下跌

根據北農公司網站，昨天平均菜價較廿二日上漲約三元，分析上漲原因主要受到進貨量較前日減少，市況受量減與承銷需求持穩影響，買氣較昨日回升，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。其中，葉菜類進貨量大幅度減少，價格漲多跌少，如小白菜漲十元、甘藍漲六元、大白菜漲三元；番茄、玉米、筊白筍等熱門烤肉食材則是下跌；其餘各菜種持平。

北農鼓勵承銷人今天進場

昨日蔬菜交易量為一五五五公噸，較廿二日一六五八公噸減少一百公噸，北農主秘路全利說明，中秋節到來，產地這幾天都配合調節出貨量，早在一個月前就陸續通知供應單位今天將要休假。

今年過年時發生批發市場連休三天，菜量供過於求，北農今年中秋節宣布改休兩天，但台北蔬菜同業公會仍堅持維持三天休假，雙方協調失敗。路全利說，一個月前即鼓勵承銷人今天要進場，但部分承銷人早有安排，因此不到最後一刻，不會知道有多少承銷人到場。

魚市、家禽批發也休3天

另外，台北魚市、第一家禽批發中心中秋期間都是維持休三天。根據農委會「畜產行情資訊網」，昨日全台毛豬平均價格較廿二日上漲○．八六元。

根據台北畜產運銷股份有限公司，昨日家禽平均價格為七十八．九三元，較廿二日小跌○．一八元，價格接近持平。