〈台北都會〉逾2千人站33分通勤 議員促北捷淡水線增班

2018-09-24

〔記者何玉華、陳心瑜、沈佩瑤／綜合報導〕捷運淡水線是淡水居民往返台北市最重要的大眾運輸系統，上班、上學尖峰時段一位難求，甚至連「站」都不容易。新北市議員鄭宇恩表示，每天至少有兩千兩百人要「站卅三分鐘」才能到台北市轉車，希望能在尖峰時段加開班次。市府交通局長王聲威允諾在雙北合作平台提案，爭取台北捷運公司在尖峰時段增加班次。

北捷：尖峰每小時運能仍高於需求

但台北捷運公司指出，捷運淡水信義線從淡水站到北投站，尖峰時段每小時運能可載運一萬八千餘人次，目前該區段站間每小時最高旅客量約九千餘人次，服務供給已高於搭乘需求，淡水站旅客搭乘情形尚屬正常，會持續觀察未來淡海輕軌通車後，實際旅客量的變化，再評估是否增班。

北捷表示，北捷全線上午尖峰時段是早上七點至九點，淡水線在尖峰時段平均六分鐘一班車，非尖峰時段是八分鐘一班。

淡水起站就坐滿 沿途連站位都難擠上

鄭宇恩說，淡水線每節車廂約六十個座位，一班車五節車廂共三百個座位、一五四○個站位，有限的座位從起點淡水站就已坐滿，甚至還有從竹圍、紅樹林站上車搭回頭車到淡水站起點的乘客，沒座位者只好站好站滿卅至四十分鐘，在民權西路站或台北車站轉車。

對北捷公司的說法，鄭宇恩反駁說，北捷忽略淡水到民權西路站，這是需要卅三分鐘的長程運輸，與從蘆洲到民權西路站只需十三分鐘的短程運輸截然不同；淡水線在尖峰時段加開班次確有需要，未來淡海輕軌通車後，搭輕軌到紅樹林站再轉乘捷運淡水線一定沒座位，這不利說服民眾搭淡海輕軌再轉乘北捷淡水線上班。

加開班次 交通局長允提雙北平台討論

王聲威表示，北捷堅持淡水線運量「供給大於需求」，表示沒有加開班次的空間，但民眾的問題是「長程運輸沒有座位很辛苦」，交通局會把加開班次的需求帶到雙北合作平台討論，爭取北捷同意，也建議民眾多利用「跳蛙公車」轉乘。

家住淡水的林先生，從淡水站搭捷運到台北市台大醫院站下車。他抱怨說，固定搭乘七點卅分的車次，「站到下車」約八點廿五分，若想要座位，至少要排隊等到第三班車，在淡水起點站已很難坐到位子，接下來在紅樹林站、竹圍站上車的人，「連站位都很難擠上來」；記者問他願不願意轉搭公車？他說，公車行車時間不好掌控，還是寧願搭乘捷運，「但請官員在上班時段來淡水站搭車，實際感受站著通勤的辛苦！」