〈北部〉《花蓮縣議員選舉 第一選區選情分析》4女將爭上壘 藍拚7喜、綠搶4望5

2018-09-24

記者游太郎／專題報導

花蓮縣議員第一選區共有九個名額，一名是婦女保障名額，其中國民黨提名女性有二人，一人是前議長楊文值妻子徐子芳，另一則是國興里長俞慧君，民進黨則徵召已故的前花蓮市長田智宣遺孀張美慧，加上本屆的落選頭、以無黨籍參選的楊華美，女性參選人拚戰激烈，動用到保障名額的機率不高，甚至嚴重威脅到其他男姓參選人，十七人搶九席戰況激烈。

國民黨這次採保守策略，僅提名七人，首次不足全額，除了婦女二人外，其他包括尋求連任的林宗昆、謝國榮、李秋旺三人，選戰經驗豐富，另提名新人魏嘉彥、吳東昇等二人，希望穩紮穩打，不要互挖牆角，締造「七喜」佳績。

民進黨則提名施金樹、莊枝財、傅國淵、郭應義等四人，並徵召張美慧，共有五人參選，根據民進黨評估，本屆第一選區議員共有三人，除劉曉玫轉戰縣長，在原有的基礎上，將有坐三、搶四、望五的機會，尤其在前縣長傅崐萁萁因案入獄後，綠營的士氣大振。民進黨評估，將是歷屆以來突破席次的最佳良機。

除了國、民兩黨外，以無黨籍參選的前國民黨縣黨部主委、前議員蔡啟塔來勢洶洶，國民黨甚至為了他主動刪減一席提名，擺出禮讓的態勢；另外，無黨籍參選的楊華美，本屆以最高票落選，在新住民及社福團體及中間選民力挺下，被視為下屆選舉的黑馬，也讓國、民兩黨備感壓力。

以無黨籍參選尚有洪士閔、林文松及謝金城等三人，在基層均有一定實力，被視為可能左右選情的黑馬。