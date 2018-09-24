〈北部〉柚農「成為人母」 贈柚謝家扶

2018-09-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮柚農陳玉蓮，十四年前因無法生育而陷入愁苦，透過家扶協助後，收養一名才六個月大的孤兒小莉，多年來都會固定和女兒回到家扶做義工，今年還特地捐出自家柚子五十箱，感謝家扶讓她能有機會「身為人母」，也盼這份愛可以分享給更多需要的人。

家扶中心主任施政延說，陳玉蓮不僅在佳節前夕會回到家扶做義工，也經常提供水餃、生活用品給花蓮家扶希望學園的孩子們，至今連續至少五年送愛，期盼社會大眾也能伸出援手，支持家扶無窮世代計畫，幫助更多後山弱勢的家庭與孩子翻轉人生。