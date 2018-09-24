〈北部〉小英總統來宜蘭 與新住民餐敘

2018-09-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文昨天宜蘭行程滿滿，中午到縣議會餐廳與百餘名新住民餐敘，蔡總統說，政府推行新南向政策，盼跟東南亞國家加強連接，未來每位新住民姊妹都是極佳的溝通橋樑，若有新住民大軍加入，新南向一定可以成功。

代表致詞的新住民武芳草來自越南，她嫁到台灣八年，來台初期對這裡的的氣候、語言、文化很不適應，有了愛的結晶後，一家人感情更加緊密。

說一口流利中文的武芳草，二○一六年在羅東開了3D果中花店，在透明果凍內繪製色彩鮮艷的花瓣，頗受女性朋友喜愛，同年走上講台，當起果中花講師，今年還在國際青年創意美學競賽中摘金。

「孩子在哪裡，家就在那裡」，武芳草坦言，很多人對她短時間內達成這麼多事感到疑惑，但台灣是她的家，在這裡有孩子、先生，「為了他們，什麼東西我都願意做」。

武芳草鼓勵不同國籍的新住民姊妹，「在台灣人人都有機會，只要用心努力，什麼問題都不是大問題」，她贈送自己出版的果中花教學書籍給蔡總統，為她的「台灣夢」寫下見證。

蔡總統說，在台生活的新住民，有很多屬於自己的故事，政府推行新南向，盼跟東南亞國家加強連結、互相幫助，她鼓勵在場新住民，一定要教小孩學說母國語言，讓孩子成為台灣與母國間重要的聯繫管道。