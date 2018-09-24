〈北部〉礁溪溫泉公園「無障礙」坡道「行不通」

2018-09-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣府經營管理的礁溪溫泉公園，是熱門景點，園方以避免機踏車闖入為由，在園區無障礙坡道出入口路面設置木柵欄，此舉影響身障者進出 ，引發質疑聲浪；縣府表示，近期內研擬改善。

設木柵欄阻擋機踏車闖入

礁溪溫泉公園位在礁溪溫泉區，鄰近礁溪轉運站，園區有免費泡腳池及森林風呂，深受各界喜愛，遊客絡繹不絕，因公園屬緩坡設計，全區均為無障礙空間，入口兩旁設有無障礙坡道，方便身障者進入。

但有部分遊客貪圖方便，騎機車、腳踏車沿水泥路面進入公園，影響他人安全，縣府最近在出入口增設原木柵欄，並張貼告示禁止機車進入，由於原木柵欄沉重，長度橫跨路面，身障輪椅族想要進入，必須移開原木柵欄，否則不得其門而入。

橫跨路面 影響身障者進出

「規劃不合邏輯！」守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮說，防堵機踏車進入園區，應有其他宣導方式，而非直接設個障礙物，身心障礙者如果只有一個人，如何去移動障礙物呢？

宜縣府：近期內研擬改善

孫博萮直言，她曾將現況拍照後，投書縣長信箱，隔沒多久再去查看，管理單位把木柵欄往後移，對輪椅族而言還是不便，盼再作改善，例如重罰違規闖入的機踏車，或做好路線指引防患未然。

對此，縣府解釋，溫泉公園常有機車闖入，才在入口處設柵欄阻擋，接獲民眾反映後，已張貼告示及電話，輪椅族如有需求，撥打電話就會有人員協助，另也計畫增加路線指引標誌，供大家按圖索驥。