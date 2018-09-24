〈北部〉《桃園》「水young桃源」 青塘園最叫座

2018-09-24

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園地景藝術節在中壢青塘園推出水上劇場「水young桃源」歌舞頌讚，於假日晚上七點半及八點半演出，共安排十四個場次，迄昨晚已演出八場次，幾乎場場爆滿，演出時間都湧入近萬名民眾席地而坐觀賞。適逢中秋連假。

「水young桃源」是由導演李小平力邀新銳編舞家李冀禹為桃園量身打造的水上劇場，舞者們藉由造型多樣的水上移動載具優游於水面上，展現優美的舞姿與特技雜耍，加上高難度的高空垂吊，搭配震撼的聲光效果，被稱為桃園地景藝術節的必看焦點。

「水young桃源」故事從桃園的發展脈絡中取材，以神話敘事的風格，藉由水、土、風三神隱喻桃園珍貴的天然資產，眾神在希望女神的召喚下降臨人間，為土地帶來力量，吸引不同族群在桃園生根發展，以智慧克服環境的限制與考驗，進而推動城市進步、蛻變成為國門之都航向國際；表演歌曲涵蓋國、台語、原民、客家及越南話，呈現桃園多元族群融合的特色。

李小平團隊運用青塘園的陂塘景觀，規劃大型水幕與LED螢幕多媒體投影、機械動態舞台，和絢麗的燈光特效及大型空飄氣球，將青塘園打造成流光閃耀、星光璀璨的水上音樂國度。

今晚將演出兩場次

今晚將演出兩場次，二十九、三十日還有壓軸的二天四場次，想要觀看的民眾得把握機會。