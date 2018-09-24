〈北部〉《桃園》地景藝術節轟動 10萬人擠富岡老街

2018-09-24

〔記者李容萍／楊梅報導〕桃園地景藝術節一連兩天在楊梅富岡進行華麗的踩街演出，市長鄭文燦昨到場啟動直播，力推中秋連假必逛地景藝術節。

富岡人：從沒見過這麼多人

昨天天氣晴朗，十支高中職大專組踩街隊伍發揮創意，融合才藝與在地特色賣力演出，為富岡老街帶來青春氣息，讓淳樸小鎮在中秋連假湧入約十萬人次的人潮，盛況空前，讓富岡人也忍不住地說：「從來沒見過這麼多人！」

今上午還有「食福藝起來」

為期兩天的國際交流踩街，從富岡車站前的中正路、信義街、成功路再至富岡車站，短短六百五十公尺因踩街隊伍多變造型，沿途敲鑼打鼓、熱情搖擺大秀才藝，圍觀民眾大呼過癮；今天上午十一點富岡車站前廣場持續有主題活動「食福藝起來」，邀請民眾共食分福。

鄭文燦表示，富岡舊名伯公岡，是典型客家農莊，有富岡老車站、古糧倉及由一九三○年代巴洛克式建築構成的老街，是個充滿人情味的地方。現代的富岡有運動公園、伯公岡公園及由民生埤改造而成的埤塘生態公園，三連陂是桃園地景藝術節作品《粼粼波光、翩翩白影》巨型白鷺鷥的所在，深受遊客喜歡。

鄭文燦說，市府舉辦地景藝術節，同時進行城鄉改造，期盼透過文創創生，讓古老的富岡小鎮展現不同魅力，成為帶動富岡鐵道文化的重要活動。

昨天的踩街還有日本宮崎縣香川縣姊妹市的專業踩街團體「宮崎日向笑福舞」、「香川高松西高等學校」戴著面具演出逗趣笑福舞；桃園在地金鴻醒獅團展現舞龍舞獅；台南應用科技大學舞蹈系演出「歡慶傳響—舞將巡」描述家將騰雲駕霧祈佑良民的情景；台灣戲曲學院台灣特技團，利用鐵圈與獨輪雜耍前行。

Cosplay、家將、樂旗隊 華麗踩街

接著登場的中壢高商管樂旗隊、育達高中樂旗隊、北科附工管樂社（室行進樂隊），伴隨著高亢樂音演出整齊劃一的樂旗；新興高中爵士舞蹈社活力四射的舞姿感染整個會場；中壢家商學生以Cosplay踩街，用流行文化妝點青春；大溪高中班聯會以舞蹈介紹大溪。

此外，啟英高中表演藝術科、光啟高中原住民舞蹈社不約而同加入原住民元素；「南亞室設，讚啦」是南亞技術學院結合桃園埤塘的荷花，帶來的創意展演；清華高中醒獅社由廣東獅雙獅搭配鑼、鼓、鈸展現傳統藝術。