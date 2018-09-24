〈中部〉（台中）今路邊免費停車 垃圾定時定點收運

2018-09-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中秋連假，市府除實施交通疏導計畫，廿四日中秋節也將暫停路邊汽機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場收費；另垃圾沿街收運也暫停，改採「定時定點」服務，全市設六百廿六處定點，每處停留五至卅分鐘。

大雅交流道北上 彈性開放路肩

市警局長楊源明表示，各重點區域將調派員警依車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，請用路人遵循，以縮短路程時間。連假期間易壅塞的大雅交流道北上車道，視車流狀況彈性開放路肩，請駕駛人注意現場開放路肩號誌。

交通局長王義川說，路邊汽機車收費停車格，以及公有路外無柵欄機管制的平面停車場，中秋節暫停收費。但新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格，以及柵欄機管制的平面與立體停車場則照常收費。

中秋假期易壅塞路段，包括國道一號大雅交流道、台中交流道、南屯交流道周邊道路，國道三號大甲交流道、霧峰交流道與國道四號豐原（東）端出口沿線道路，車站區、墓區周邊道路及台七十四線沿線路段。

環保局長白智榮表示，中秋連假今日暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」收運服務，全市廣設六百廿六處定點，每處停留時間約五至卅分鐘，方便民眾清倒垃圾，收運時刻表及地點可至環保局網站查詢。