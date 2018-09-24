〈中部〉琉璃光之橋虎頭蜂攻擊 4人送醫

2018-09-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕中秋連假，各景點湧入大量遊客，南投日前在日月潭才傳出有遊客被虎頭蜂螫傷，昨在信義鄉琉璃光之橋健行園區，也有十多名遊客遭虎頭蜂螫傷，最後有三男一女送往醫院救治，幸好沒有大礙，事後信義鄉公所委請捕蜂人員摘除現場三個蜂巢，才解除危機；至於日月潭伊達邵步道，由於仍有虎頭蜂聚集，目前步道仍封閉，將委請縣府捕蜂包商處理。

10多人被螫 多無明顯過敏反應

昨在琉璃光之橋園區的民眾說，被虎頭蜂螫咬的有十多人，但只有頭部、手腳出現腫脹的遊客送醫，其餘被蜂螫的遊客因無明顯過敏反應，便繼續前往下個行程或自行返家。

3蜂巢摘除 園區今正常營運

信義鄉公所表示，事發地點位在琉璃光之橋回程路段，步道旁都是高大的樹林，虎頭蜂築巢在又高又隱密的地方，才會不容易被察覺，初判是中秋連假遊客增加，干擾到附近的蜂群所致，昨下午已緊急封園，並請縣府農業處派人摘除樹上三個蜂巢，今（廿四日）園區將正常營運。

南投縣消防局指出，昨天現場傳出有十多人被螫傷，但實際送醫僅有蘇姓父子、楊姓父女，因手腳與頭部被螫紅腫，傷口較為疼痛，所幸送醫後已無大礙，消防局呼籲在民眾在野外應穿白色、長袖衣物，勿擦香水，如發現蜂群應避開、勿再前進，若遭群蜂攻擊可用衣物蓋頭，壓低姿勢朝反方向快跑。

另外，日前日月潭伊達邵步道傳出有虎頭蜂聚集，日管處表示，蜂群係因吸食樹木汁液才群聚，現已包覆樹身避免招惹蜂群，惟昨蜂群卻飛往更高處覓食，現已偕請縣府農業處派人處理，在虎頭蜂危機解除前，步道仍暫時封閉。