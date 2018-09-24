〈中部〉防堵登革熱 溪州、南州公園暫關閉

2018-09-24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣前日新增一起登革熱確診病例，因為與日前發現的病例一樣，都曾到溪州公園活動，縣府先行公布溪州公園即日起暫停開放，但昨天召開會議時發現，除了溪州公園以外，附近的南州公園也可能受到影響，為求保險起見，宣布南州公園也暫停開放。

新增病例常去運動

彰化縣目前已累積十例登革熱病例，縣府昨日緊急召開「登革熱防治疫情指揮中心會議」，衛生局、環保局、農業處、工務處、城觀處、溪州鄉公所、台糖公司等單位全都出席，疾病管制署中區管制中心也派主管出席。由於新增病例常常到溪州鄉的溪州公園及南州公園運動，會中做出決議，將溪州與南州公園一併處理，從即日起暫停開放。

步道、苗木區管制

為了避免民眾誤入溪州公園、南州公園，縣府即日起在周邊的森林區重點步道、路口，全都設置管制的路障，同時也張貼公告、警語。另外，溪州公園的苗木區也管制進出，縣府呼籲民眾暫時避免前往溪州公園及周邊之森林區、苗木區活動。

陸續進行噴藥防治

衛生局長葉彥伯表示，溪州公園森林區與南州公園均無圍牆，每天早上吸引許多民眾運動森林浴，昨天已放置紐澤西護欄。而這兩處公園與周邊步道，都已完成第一波化學防治噴藥，下星期起，將以長效短效藥劑及生物調節劑併用，再由環保局統籌調度熱霧機噴槍及消毒水車，採取區塊圍堵對策，從周邊向中心點噴藥方式，來減少飛蚊逃逸的機會，進行第二波化學防治噴藥。

溪州鄉公所也將與縣府相關局處合作，在志工配合下，組成孳生源清除大隊，等到化學防治噴藥完成後，再實施孳生源及積水容器清除作業。

衛生局呼籲，最近兩星期有去過溪州公園、南州公園的民眾，如果出現發燒出疹等症狀，請速至醫療院所或衛生所接受登革熱快篩。