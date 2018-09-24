〈中部〉重建筍寮 古坑桂林社區振興傳統產業

2018-09-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑是國內重要竹筍產區之一，早年更有竹筍王國美譽，桂林社區為找回社區傳統產業，在雲林科技大學輔導之下循古法重建筍寮，裡面有用竹子及土製的筍灶、筍圈，社區長輩用傳統材火燒灶煮筍、壓水分、曬乾等方式製作筍干。

主要經濟作物麻竹筍

桂林村長黃煌儀指出，桂林早年種很多麻竹及桂竹，當年命名的老村幹事住的聚落周圍整片桂竹，即以「桂竹成林」命名為桂林村，但村民以麻竹筍為主要經濟作物，把麻竹筍加工製成筍干。

桂林村民說，麻竹筍是老天爺送給山區村民的禮物，早年山區交通不便又沒有冰箱，竹筍收成後在筍寮裡用大灶煮熟，撈起後放在竹圈裡壓乾水份，最後再用日曬成筍干，可以保存很久。

雲科大協助製作筍干

黃煌儀表示，桂林麻竹面積廣大，麻竹筍干是地方重要產業，只要筍園就有筍寮，筍農為方便採收、節省時間，收成期幾乎都以筍寮為家，清晨三、四點起床到竹林割筍，天色微亮再把筍子挑回筍寮，放進筍灶裡煮，隨即又去割筍，來回好幾趟，竹筍全部煮好已半夜。

黃煌儀說，隨著時代進步及竹筍價格下跌，農民改種柑橘及果樹，竹筍產業沒落，直到這幾年筍價回升，當年在筍寮裡割筍、涮筍、壓筍圈、曬筍干景象引起注意，為找回地方筍干產業，雲林科技大學USR（大學社會責任）計畫團隊進駐協助社區。

取形命名黃金山魷魚

桂林重建的筍寮位在桂林三號步道途中人猴走溪旁，土地是由黃煌儀提供，由社區在地師傅、前社區理事長徐勝榮及葉相宏依古法重建，筍灶是用竹子加土做出，由於曬乾的筍乾外形很像魷魚，社區特別命名為「黃金山魷魚」，希望能再創桂林竹筍產業新風貌。