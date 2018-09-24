〈中部〉公車站3大缺失 嘉市規劃改善

2018-09-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府為打造友善的公車候車環境與設施，盤點全市二百零九個車站現況，歸類有站牌旁機車停放擁擠及未劃設公車停靠區、同一站但站名相異、路線資訊缺漏等三大缺失；市交通處長游志祥表示，部分缺失已請各客運公司年底前改善，公車站名、站牌雜亂等問題，因須與客運公司、公路總局等協調整併，規劃明年予以改善。

未劃設停靠區 站名不統一

市交通處普查結果，營運業者以嘉義客運、嘉縣公車處為大宗，員林客運及台西客運有部分路線；公車站位缺失如維新路未劃設公車停靠區，博愛路「家樂福」跟相隔約三十公尺「嘉義縣農會」車站，需要整併、統一站名，文化中心前車站沒放公車路線圖等資訊缺漏。

路線資訊 字體太小又複雜

一名許姓女子說，多家客運、公車的時刻表版本不同，有的要將車號與時刻表互相比對，字體小又複雜，外地遊客、老人家「有如參加大學考試」，建議多設置公車資訊電子看板；記者實勘也發現「市政府站」就有嘉縣公車、嘉義客運兩根站牌，文雅國小前公車站因有車輛停放，候車民眾只好找一旁的空地候車。

游志祥表示，為提高民眾搭意願，將市區六路公車，改為停靠主要觀光景點的台灣好行「光林我嘉」線，將每天搭乘人次從十八人次提高為七十至一百人次。

中山路車站 將調整機車格

又，藉由車站普查，打造友善候車環境，對未劃設公車停靠區，將陸續繪黃線、紅線禁止停車，而中山路、民生北路口車站，周邊停放機車使上、下車空間狹窄，年底前將調整機車格，使車站位周邊增加約四公尺寬，上、下車跟候車較舒適方便。