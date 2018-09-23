〈南部〉爭取北漂青年 陳其邁、韓國瑜各出奇招

2018-09-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰打得火熱，適逢中秋佳節，兩陣營為爭取北漂青年的選票，各出奇招。

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨天推出一支名為「心聲篇」的影片，透過在外青年遊子的角度，道出對故鄉高雄的期盼與寄望。

影片中出現數位青年，不約而同地說看到家鄉高雄近年的改變與發展，讓他們感到非常認同、以高雄人為榮，相信高雄絕對能越來越好，也非常有意願回高雄打拚。

陳其邁目前提出的青年政策「我挺你一二三」，包括「一個服務窗口」、「資金、資源雙管協助」、「實現新創、微創、文創三種青創」，要以在地全球化的精神組成「高雄隊」，協助青年創業品牌行銷國際。

國民黨市長參選人韓國瑜則認為，北漂年輕人的意向，將成為選舉勝負關鍵之一，他喊出「要為北漂高雄人找到一路回家的路」，趁著中秋連假，韓國瑜志工團前往高鐵、鐵路、客運車站，拜託大家支持韓國瑜。

韓國瑜提出的青年政策，主要是在高市府成立「青年局」，幫助年輕人尋求資金，整合中央、地方、產官學及民間資源，協助年輕人就學、就業等問題，並由高市府與企業共同募集新台幣一百億元，做為「青年創業基金」。

高雄市教育產業工會昨舉行 「大手牽小手，教育向前走」活動 ，兩位高雄市長參選人陳其邁、韓國瑜也都到場簽署「三年雙機」承諾書，答應當選後三年內，在高雄市中小學教室裝冷氣機和空氣清淨機。