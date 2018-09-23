〈南部〉發展契機 賴清德：高雄釋千公頃土地招商

2018-09-23

〔記者洪定宏、蘇福男／高雄報導〕行政院長賴清德昨天到高雄主持「大港橋」開工典禮，他強調此時正是南台灣發展的契機，因為高雄港將釋出六百多公頃土地，加上橋頭等科學及產業園區，總計超過一千公頃，且正逢中國與美國貿易戰，愈來愈多台商將返鄉發展，他們首重土地面積是否足夠，所以中央將與地方密切合作積極招商。

賴清德特別推崇立委陳其邁發展高雄空港的藍圖，尤其陳其邁二○○六年擔任高雄市代理市長期間，拆除高雄港第十三號碼頭圍籬，積極推動市港合一。

承諾支持國際機場航站大廈計畫

因此，賴清德承諾將全力支持交通部研擬的高雄國際機場航站大廈計畫，兩百多億元的經費，將讓高雄機場的營運容量，增加到每年一一五○萬人次；高雄港開發的三百多億元經費，也會全力支持。賴清德也推崇前市長謝長廷和陳菊，為高雄擘劃出百年發展藍圖，呼籲高雄鄉親「對自己要有信心」，不要唱衰自己的城市。

賴揆與陳菊主持大港橋開工典禮

接著賴清德與總統府秘書長陳菊、交通部長吳宏謀、高雄市代理市長許立明等人，為大港橋主持開工典禮。

大港橋位於第三船渠，將串聯駁二藝術特區與蓬萊棧埠區，經費三．八六億元，全長一一○公尺、寬五公尺至十一公尺，可供五百五十人及單車同時通行，每次開啟及閉合，均可在三分鐘內完成水平運轉，預計明年三月完成。

徐國勇 視察橋頭科學園區預定地

內政部長徐國勇昨天則由營建署長吳欣修、前內政部長余政憲等人陪同視察橋頭科學園區預定地，高雄市府秘書長趙建喬、經濟發展局長李怡德接待簡報。

李怡德表示，橋頭新市鎮後期發展區還有一千公頃用地，市府三、四年前就開始思考產業發展問題，該區域條件非常好，南邊有五所大學院校，其中，高雄科技大學是全台最具規模的科技大學，科學園區人才不虞匱乏。

徐國勇說，把科學園區帶進橋頭新市鎮，並採土地交換方式，是發展最直接、快速的作法，開發阻力也可減到最低，尤其高雄水、電、人才樣樣不缺，橋科園區具備天時地利人和優勢，他相當樂觀其成。