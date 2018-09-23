〈南部〉饒慶鈴後援會成立 洪宗楷總部辦茶會

2018-09-23

〔記者黃明堂、施曉光／綜合報導〕台東藍綠陣營昨天各有集結造勢活動；國民黨齊聚台東縣長參選人饒慶鈴後援會成立大會，民進黨重兵出現在台東市長參選人洪宗楷的總部成立茶會。

饒慶鈴昨天先後成立婦女及原住民後援會，與前總統馬英九、台東縣長黃健庭輪番批判民進黨執政不力，呼籲大家用選票教訓民進黨。

馬英九說，為延續黃健庭縣長的五星級縣政奇蹟，大家一定要同心協力團結投藍；黃健庭則說，民進黨非常重視台東選舉，一旦翻轉台東，一定會士氣大振，台灣前途令人憂慮。饒慶鈴說，台東就是國民黨基地，這一仗，一定要贏。

民進黨台東市長參選人洪宗楷昨天晚間成立競選總部，台東縣長參選人劉櫂豪及前立委賴坤成同台挺洪，希望台東市重回綠色執政，再創賴坤成擔任台東市長的佳績。眾人除了為洪宗楷加油，為高呼「劉櫂豪當選」。

洪宗楷說，很多人支持他當台東市長，但不敢現身，所以他舉辦小型茶會，避免造成多數支持者的困擾。

洪宗楷的競選總部主委由前立委也是前台東市長的賴坤成擔任，賴坤成四年前第三度競選台東市長，敗給國民黨張國洲，這次，他力助洪宗楷，再戰張國洲，盼重返綠色執政。

前台東縣長鄺麗貞以無黨籍登記參選台東縣長，昨天在臉書成立競選社群平台，預告今天中午發布競選聲明影片。不過，她的老公吳俊立昨天接連出席饒慶鈴的兩場後援會，再度呼籲集中選票支持饒慶鈴。

國民黨主席吳敦義、前總統馬英九昨晚同場出席由國民黨大陸事務部主辦的「大陸台商中秋聯歡晚會」，兩人不時交頭接耳，會後媒體詢問兩人在談什麼，馬英九笑而不答，只說這是「至高的機密」，至於酒後微醺的吳敦義則透露兩人是談台東縣選情，而且藍營台東縣的選情危機已解除。