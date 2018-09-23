〈南部〉閒置30年市場重生 089快樂農場慶週歲

2018-09-23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市仁二街的東市第三市場在閒置卅年後活化，以「○八九快樂農場」面貌重生，昨天慶祝滿週歲，縣長黃健庭還希望打造友善有機農業發展基地及社區體驗小天地。

縣長盼打造友善有機農業基地

踩著腳踏車啟動果汁機，榨出一杯新鮮果汁，黃健庭親身體驗市集樂趣；承租市場的台東縣有機農業發展協會理事長何介臣感謝縣府讓協會承租閒置的市場，會員們採多角化的友善經營模式，市集也已經成為居民取得健康蔬果、認識農友、體驗手作生活的小天地。

○八九快樂農場前身是台東市第三市場，雖然位於住宅區，卻缺乏商機，閒置沉寂了卅多年，縣府辦理招商，將老舊市場翻轉成為台東縣有機農業的發展基地，並於去年開幕。黃健庭說，一年來，攤商更多，產品更多元了。

有機市集的農民有不少來自外縣市，甚至有從美國移民到台東的，跟著台籍老婆擺攤賣果汁，果汁機是靠踩腳踏車啟動來榨汁，黃健庭親身體驗後說「好喝！感覺不一樣」。

黃健庭說，台東目前有機種植面積居全國第四，還有努力推廣的空間，不過，可以運用好環境，發展台東的有機農業及品牌，相信會越來越蓬勃發展。

縣府財經處指出，○八九快樂農場營業時間為週一至週六上午九點到下午五點半，每月第一、三週的週六另舉辦友善市集，歡迎鄉親有空逛逛，來幫助小農。