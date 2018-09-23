〈南部〉屏東36私幼加入準公幼 全國第2多

2018-09-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教育部正推動幼兒園準公共化，屏東縣一百零七所符合條件的私立幼兒園中，至今有三十六家願意加入，數量是全國首波實施的十五縣市中第二高，昨天舉行聯合簽約儀式，行政院政務委員林萬億及教育部政務次長范巽綠等人南下見證，感謝園所支持政策。

可減輕3千多個家庭育兒負擔

屏縣教育處統計，全縣共一百二十八所私立幼兒園，符合準公共化資格者一百零七所，三十六家加入，逾百分之三十三，可減輕約三千多個家庭育兒負擔，全縣公共化及準公共教保服務比率也從三成上看至五成。

每月繳費不超過四千五百元

屏東縣副縣長吳麗雪表示，準公共幼兒園收費貼近公幼，每月繳費不超過四千五百元，第三名以上子女每月再減一千元，低收入戶及中低收入戶家庭子女免費，有助幼兒園穩定招生。

薪資不足差額政府會有補助

教育處強調，準公共化還包括改善薪資，幼兒園申請時，負責教學的教師及教保員，每月實際薪資至少要達兩萬九千元，政府會給予調整收費以支應調整薪資的空間，不足的差額也會有補助，有助於提升教保品質。

童年綠地幼兒園負責人張文寧表示，剛開始對政策不了解時也有疑慮，後來從教育部到縣府教育處，連假日都派員來地方與園所一一溝通，協助精算成本，讓他對未來看到希望，所以願意加入。

教育部表示，私幼九月三十日前提出申請，並在十月十五日前完成簽約成為準公共幼兒園者，政府協助家長支付的費用同樣可回溯自八月一日起計算，幼兒園也可向地方政府申請獎補助經費，充實及改善園內設施設備。

幼兒園成為準公共幼兒園後，家長每月只需交四千五百元，其餘費用由政府協助家長直接繳給幼兒園，但屏縣至今仍有約三分之二私幼未簽，屏東縣幼保學會理事長張聯興分析原因，認為政府應將幼教資源公平補助給所有幼兒家長，而不是強迫家長得選讀特定園所才能省錢。