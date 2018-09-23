〈台北都會〉世界盃拔河 景美聯隊奪6金

2018-09-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市景美女中與台灣師範大學遠赴南非參加二○一八世界盃室外拔河錦標賽，昨在U23女子五百公斤錦標賽獲得冠軍，景美師大聯隊勢如破竹，接著在女子五四○公斤錦標賽再度奪金，成功延續二○一六年勇奪六金的紀錄。

U23參加隊員年齡須介於十八至廿二歲，景美師大聯隊昨下午四點在U23女子五百公斤錦標賽出戰瑞士、南非、瑞典、德國，以全勝成績挺進準決賽，再以二比○強壓德國隊，進入決賽；決賽第二局，一度被勁敵南非隊拉到距離中心線只差十公分，但隊員發揮韌性，最終以二比○摘下金牌。

教練施昭伃說，第二局一開始，南非突襲採取強攻破壞節奏，使得腳步沒有支點，只剩十公分即過致勝點的時候，隊員抓到契機統一節奏，發動反攻，取回勝利。施強調，戰術相同時，比的就是臨場戰術執行確實與平日訓練強度，「我們贏得不僥倖！」

晚間八點進行女子五四○公斤錦標賽，聯隊以二比○全勝之姿挺進準決賽，決賽迎戰瑞士的這場硬仗中，第一局獲勝，第二局滿三犯判敗，關鍵第三局隊員全力奮戰，最後以二比一奪金。

景美師大聯隊在U23混合組五六○公斤公開賽、U23女子五百公斤公開賽、女子五四○公斤公開賽，均拿下金牌，還成功衛冕女子五百公斤錦標賽冠軍，加上昨日兩場錦標賽奪冠，共斬獲六金。