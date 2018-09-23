〈台北都會〉姚丁邀辯論 柯︰11月8日後處理

2018-09-23

〔記者簡惠茹、黃建豪、楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中和民進黨參選人姚文智不斷提出辯論要求，但柯文哲持續迴避，直到昨天才鬆口表示，十一月八日請假後再來處理。丁守中批評柯文哲顯然故意拖時間，姚文智質疑柯文哲迴避對市政議題的討論；柯辦則強調沒有迴避，還在規劃中。

丁守中在選舉期間不停向對手提出辯論要求，姚文智也認為政見要越辯才能越明，每週舉行、各種議題都辯論也可以，但柯文哲直到昨天才指出，十一月八日請假後再處理。

柯︰請假之前 繼續跑市政

柯文哲昨前往新竹縣，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩到廟宇上香拜拜，柯受訪時表示，辯論會還是要辦，但因為他打算十一月八日之後才請假，請假之前，還是繼續跑市政，辯論等十一月八日之後再處理。

丁︰故意拖延 僅夠辦一場

丁守中昨出席青年座談會直播前受訪時指出，柯文哲到十一月八日後才願意辯論是故意拖時間，首都市長選舉應該要有好幾場辯論，檢驗他的政績，看看是不是像網路上網紅宣傳的那樣，且十一月後才辦的話，可能場次太少、只能辦一場，過去幾乎都是兩、三場以上的市政辯論會，一場是不夠的。

姚︰迴避辯論 禁不起檢驗

昨天下午，姚文智到建國花市、玉市拜票，受訪時被問到辯論一事，姚指出，柯文哲做的事情都禁不起檢驗，所以才不斷迴避辯論。例如柯嘴巴說台北不會淹水，結果全市共一三○處淹水，其中九十六處雨量未達北市防洪標準也淹了；他說很省錢，結果大部分是人民繳的稅金。

姚文智也質疑，柯文哲到十一月八日才開始請假跑選戰，根本是想將市府資源用盡，藉此幫助自己選舉。

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒強調，柯文哲沒有迴避辯論，柯講得很清楚，目前以市政工作為主，十一月八日向台北市政府請假後，真正投入選舉，對於辯論，都還在規劃當中。