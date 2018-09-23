〈台北都會〉平溪天燈中秋場 明交管15小時

2018-09-23

〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕明天就是中秋節，新北市平溪天燈節的「中秋場」活動明晚六點起在平溪國中浪漫登場，將施放約一層樓高、三．六公尺的「書法文創主燈」及一百盞約一．二公尺高的玉兔小天燈，明天上午九點起實施交通管制，市府呼籲民眾在三處地點搭乘接駁車前往；另外，市府在平溪十分寮橋站打造天燈造型的智慧站牌，與天燈、明月相輝映，越夜越美麗。

付費接駁車 三站點可以搭乘

平溪天燈節「中秋場」活動將於廿四日晚上六點至八點半在平溪國中登場，上午九點到深夜十二點進行交通管制，市府呼籲民眾搭乘接駁車，在木柵動物園、國道五號石碇交流道及瑞芳火車站有三個搭車站點，台鐵平溪線列車也配合活動調整時刻表，詳情到台鐵網站或車站查詢。

天燈施放券 明早十點起發放

市府觀光旅遊局專門委員陳靜芳表示，活動當天上午十點起在會場免費發放「天燈施放券」，憑券才能進入會場施放天燈；去程的接駁車從上午九點起發車，從木柵動物園上車收費五十元，在石碇交流道及瑞芳火車站上車皆為三十元，在平溪區內上車是十五元，回程搭乘接駁車下山一律免費。

中秋連假三天，在平溪圖書館前廣場設置限定版的「天燈祈福籤」裝置物，民眾可前往試手氣，抽個上好祈福籤。

書法文創主燈 約有一層樓高

市府與台灣新銳書法家黃玟寧合作，在三．六公尺的主燈上繪製活潑的水墨插圖及題字，呈現含蓄又有創意的中華文化之美，並首度與台灣癌症基金會合作，邀請癌症病友、親屬與志工一起施放天燈，祈願圓滿與實現健康的夢想。

天燈造型站牌 平溪才看得到

交通局運輸管理科長林碧芬表示，平溪天燈造型的智慧站牌，除了把吸睛的天燈與站牌結合，站牌的桿體也配合設計為六面，每面鑲上天燈形狀的燈飾，夜間藉由控制七彩燈光變化，營造天燈緩緩上升的浪漫感覺；天燈智慧站牌也融合祈福天燈的顏色意象，例如心想事成的「好運紅」、求財順利是「求財黃」及金榜題名的「金榜紫」等，透過顏色變化滿足民眾不同的祈福願望。

除了十分寮橋站，交通局近期也將於平溪區菁桐坑及南山社區站等四個站位，再設立天燈造型智慧站牌；交通局長王聲威指出，持續推動簡化公車站牌並加入造型及活潑等意象，今年預計建置五百座獨立式智慧公車站牌。