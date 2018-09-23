〈北部〉日「透地雷達」車 免費健檢花市道路

2018-09-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市在今年二月發生強震，擔心地震導致道路下方管線損壞，長期而言可能會造成路基掏空、下陷，日本Geo Search株式會社最近主動跟花蓮市聯繫，提供車載透地雷達免費協助探測服務，經花蓮市公所向交通部等相關部會協助辦理車輛臨時牌照、申請海關入出境等行政作業後，透地雷達探查車預計二十六日抵達花蓮停留四天，為震災區域的道路把脈。

預計26日抵達 停留4天

花蓮市長魏嘉賢說，Geo Search株式會社是在今年五月透過智統科技工程服務公司，向花蓮市公所表示將免費協助探查路面下是否有坑洞及管線健檢。由於該公司探查車是右駕設施，同時考量到海關入出境等行政作業需要克服，因此市公所特地發文交通部，協助辦理相關程序，終於在日前為這部探查車取得臨時牌照。

魏嘉賢說，花蓮強震後雖經緊急鋪設柏油，但地下基礎管線老舊，排水設施可能發生水泥壁體破損，但地面看不見破損情況，因此非常需要有透地雷達等高科技設備協助，避免路面下產生空洞致道路陷落，造成二次災損。他說，透地雷達車健檢會先在斷層帶區域街道還有主要幹道詳細檢查。

台助311大地震 日人感謝

Geo Search株式會社在八月中旬曾派減災事業部長兼海外事業總括雜賀正嗣、研究開發中心長小池豐到花蓮，與建設課人員討論調查路線。業者表示，感謝台灣日本三一一大地震時大力募款支援，因此花蓮強震後他們「非常樂意」無償服務。