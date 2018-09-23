〈北部〉柯P評民進黨竹縣市長選將 鄭朝方陣營回擊

2018-09-23

〔記者廖雪茹、王駿杰／新竹報導〕台北市長柯文哲昨天到新竹縣力挺民國黨縣長參選人徐欣瑩，對於媒體問到民進黨新竹縣長參選人鄭朝方被形容是下一個林智堅，他是否力挺徐欣瑩對抗所謂的下一個林智堅。柯文哲說：「兩人不太一樣」，林智堅在選市長之前當過議員、當立委柯建銘的助理很久，但他隨即又說：「不要講別人，講自己就好。」

鄭朝方陣營回應表示，柯文哲在選台北市長時，也曾被對手酸沒有從政經驗，應該很可以體會被對手攻擊沒有經驗的心情。徐欣瑩是政治老手，卻沒有把縣政監督好，新竹縣過去九年停滯，鄉親都看得很清楚，有沒有從政經驗不是重點，而是有沒有新的想法、思維和執行力。

徐欣瑩 將推動設置竹縣Ubike

徐欣瑩說，台中以北只有新竹縣沒有Ubike，縣民期盼已久，她是第一個提出推動Ubike的參選人，對於選情審慎樂觀。

楊文科 將提升失智者照護品質

國民黨新竹縣長參選人楊文科昨天則出席關懷失智者活動，承諾當選後將擬定失智照護政策，導入智慧生活系統，結合關懷站、家人手機互聯的防走失穿戴裝置，提升失智者照護品質。另外，打造頭前溪南岸經典自行車道，連接南寮及浪漫台三線。

許明財 提科技青創、文創輔導

國民黨新竹市長參選人許明財提出科技青創出海口、在地文化青創輔導兩項政見，昨邀國民黨中常委連勝文站台助講。許明財表示，當選市長後，將積極尋找高科技青創出海口，找出境外發表銷售平台，針對高科技青年發明家，解決資金、銷售、管理三大問題，並舉辦海外青創發表會。