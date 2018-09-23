〈北部〉蔡英文訪苗 拉抬徐定禎、杜文卿

2018-09-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕蔡英文總統昨天以民進黨主席身分，前往苗栗縣苑裡、通霄地區的信仰中心參拜，並替轉戰通霄鎮長選舉的黨籍苑裡鎮長杜文卿、獲民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎拉抬聲勢，強調杜文卿、徐定禎當選後，能跟中央配合，中央也將不吝給予協助，呼籲鄉親支持，一起建設苗栗。

籲鄉親支持徐、杜 一起建設苗栗

蔡英文說，苗栗北接竹科，南臨台中市，擁有良好發展條件，加上苗栗擁有良好條件，目前正是各項產業走向新階段的關鍵時期，企業開始注入資金，準備投資苗栗。

蔡英文表示，對於苗栗的經濟發展、建設需求，中央政府會下放資源，但需要縣長與鎮長支持，苗栗縣值得中央投入更多資源，且現在是關鍵時刻，呼籲民眾給執政的民進黨一個機會，年底選舉相當重要，縣長要支持徐定禎、也支持轉戰通霄鎮長的杜文卿。

長照政策 蔡英文感謝基層配合

另外，蔡英文也感謝基層村里長的配合，讓目前中央大力推動的長照政策落實，讓長者在社區可以得到妥善照顧。蔡英文說，長者有長照體系的照顧，年輕人才能在外努力打拚，這都是國家發展不可或缺的部分。

蔡英文昨先到苑裡鎮慈和宮參拜，接著轉往通霄鎮白沙屯拱天宮，受到民眾歡迎，爭相拍照，也讓她感受到地方濃厚人情味。蔡英文結束參拜行程後，轉往附近餐廳與黨公職和地方政治人物餐敘。

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