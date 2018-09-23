〈北部〉國道塞爆 熱門景點算順暢

2018-09-23

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕因應中秋節連續假期返鄉、出遊車潮，市警局交通警察大隊擬定各項交通疏導計畫，尤其是熱門景點大溪老街、石門水庫、小人國、六福村等，要前往的民眾可多利用替代道路，避免塞車掃了出遊興致，不過，昨天連假第一天國道部分路段塞爆了，桃園市各景點及路段車流仍算順暢。

避開易塞車路段 走替代道

交大、龍潭警分局表示，今年中秋節連假，許多民眾返鄉過節或南下出遊，昨天石門水庫、小人國及六福村等熱門觀光景點，並未湧現大量車潮，以往最易回堵的龍潭區中原路到中豐路段及龍源路往遊樂園方向，截至下午四點半路況都很順暢，桃園市一般平面道路及各大購物中心、百貨、賣場周邊路段，也能維持正常行車速度。

警方表示，連假還有兩天，仍提醒民眾要遵守各路口警員及協勤民力指揮，以免車流延滯耽誤行車時間，欲前往小人國、六福村等遊樂區的遊客，可多利用龍潭區新龍路等替代道路，前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等易壅塞路段，可改道台七乙線、復興路經台三線（信義路）、中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路等替代道路；此外，台六十一線桃園段已全線開通，但續行南下僅至新豐一出口，建議提前選擇平行替代道路。

連假還有2天 重要路口警把關

交通部高速公路局則表示，因應高乘載管制，國道一號、國道三號桃園路段，昨天上午八點至十點有許多民眾搶進、一度造成壅塞，車行平均速度僅有卅至四十公里，但上午十點過後就恢復順暢，昨天車流量為平日一．四倍，比起一般假日多了約二成，預估今、明兩天上午仍會出現車潮，呼籲民眾避開熱門時段。