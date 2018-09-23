〈中部〉虎頭蜂傷人 日月潭封閉步道

2018-09-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕明天就是中秋節，秋天也是虎頭蜂出沒的時節，日月潭伊達邵地區環潭步道，前天（廿一日）就傳出有遊客遭虎頭蜂螫傷，所幸急救後已無大礙，惟昨在伊達邵地區，仍有民眾發現虎頭蜂在步道附近出沒覓食，由於中秋節連假遊客多，日管處人員不敢輕忽，立即封閉步道，隔出安全距離，避免遊客進入遭螫咬。

日管處表示，上週已在沿線步道摘除三個蜂窩，昨被發現有虎頭蜂聚集的地方，則未發現蜂巢，推斷蜂群聚集應是在林木間覓食，惟地點靠近步道，為避免蜂群被遊客驚擾，先以封閉步道方式因應，之後將委請專業人士處理，以維遊客安全。

消防人員則說，民眾在野外應穿著淺色、白色長袖衣物，避免穿鮮豔衣服，勿擦香水，避免招來蜜蜂，如發現蜂群圍繞，應避開勿前進，看到巡邏蜂時動作則要放輕放慢，如不慎遭螫咬，先以衣物蓋頭，並壓低姿勢朝反方向逃離。

伊達邵環潭步道 估有300隻

潭區義消則說，虎頭蜂應是在覓食吸取樹皮脫落處的樹幹汁液，並非在築巢，現場粗估蜂群有三百隻，原先打算等待蜂群散去，再將樹枝包覆住，掩蓋樹木汁液氣味，避免招惹蜂群，但因樹太高難以操作才作罷。

日管處將去除樹枝 防築巢

日管處表示，已洽詢專業人士疏伐，待去除部分樹枝後，應就能防築巢解除虎頭蜂危機。