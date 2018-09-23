〈中部〉嘉縣展新住民文化 看見台越融合

2018-09-23

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕我國阿里山、越南下龍灣的景致，經巧思設計都成為越南國服「長襖」的圖案。嘉義縣表演藝術中心及新住民團體「越在嘉文化棧」，合辦「越在我嘉越南文化暨十字繡創作展」，策展人新住民導演阮金紅與服裝設計師武清清，合作設計融合台、越特色的「長襖」，昨由協志工商女學生穿著走秀，象徵兩國文化元素融合。

展出十字繡創作、長襖走秀

阮金紅說，展覽透過越南傳統刺繡、十字繡及國服等，以在台灣的越南新住民女性感受，述說成長、成家及成為母親的故事，讓大家在此情境中欣賞越南文化；十字繡是越南盛行的民間創作，人們常藉此表達對親友的關懷，展出作品是她及親友以「家」為概念創作，呈現工藝之美與越南的家庭觀念、文化。

「長襖」是越南女子在正式場合穿著的服裝，通常以絲綢類布料剪裁，衣褲自腰以下開高衩，配上同花色的寬鬆長褲；展出的長襖圖案有台北一○一大樓、台灣老三合院、阿里山櫻花森林小火車、表藝中心等台灣景點及意象，也有越南水上市集、下龍灣等。

越南國服走秀由協志工商時尚造型科、表演藝術科、幼兒保育科等科十名學生擔綱，學生賴沛涵說，長襖特色是質料細滑，圓領高於一般服裝，可包住脖子；學生陳祐瑄說，穿上越南國服感覺儀態更優雅，也很舒適，很高興可以代表台灣與學校參與活動。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，嘉縣新住民人口中，來自越南的女性有三千六百多人，這是表藝中心首度舉辦新住民文化展覽，促進多元族群文化融合，也讓民眾更了解越南文化，展期至十月二十一日。