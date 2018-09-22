〈南部〉古蹟文創商品 徵合作夥伴

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了引進民間創意，南市文化局徵選古蹟紀念商品合作夥伴，一起為文創商機加溫、行銷台南。
近年來在文化局積極開發下，台南古蹟景點多款紀念商品都成功熱賣，包括「成功洋芋片」、「成功啤酒」，以及新上市的「至聖點心麵」等，都造成風潮。
文化局表示，即日起至十月三十一日受理申請，獲選商品能在古蹟景點販賣店上架販售，寄售利潤高達七成，讓合作夥伴無須擔心商品通路問題，輕鬆當老闆，徵選條件為立案合法公司、符合商品檢驗且能結合南市古蹟創意，廣邀全國各界創意好手打造自家品牌熱賣商品。
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〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了引進民間創意，南市文化局徵選古蹟紀念商品合作夥伴，一起為文創商機加溫、行銷台南。
近年來在文化局積極開發下，台南古蹟景點多款紀念商品都成功熱賣，包括「成功洋芋片」、「成功啤酒」，以及新上市的「至聖點心麵」等，都造成風潮。
文化局表示，即日起至十月三十一日受理申請，獲選商品能在古蹟景點販賣店上架販售，寄售利潤高達七成，讓合作夥伴無須擔心商品通路問題，輕鬆當老闆，徵選條件為立案合法公司、符合商品檢驗且能結合南市古蹟創意，廣邀全國各界創意好手打造自家品牌熱賣商品。